La tensión política que empieza a generar división entre los líderes de la CUT

En una reciente asamblea de la Central Unitaria de Trabajadores se decidió de forma mayoritaria remover a Diógenes Orjuela de su cargo como secretario general y pasarlo a ser el director del Departamento para Organizaciones Sociales, lo que de inmediato generó inconformidad en el involucrado.

Ante el escenario, a través de su cuenta de Twitter Orjuela expresó que el cambio en su cargo no era justificable debido a que se trataría una retaliación política. Allí manifestó “rechazamos remoción de Diógenes Orjuela de la Secretaría General de la CUT Colombia, es una retaliación política por no firmar declaraciones, aprobadas por mayoría, que ponen a la CUT como apéndice de una coalición política y del próximo Gobierno. La independencia no se hipoteca”.

Así las cosas, Orjuela aseguró a W Radio que desde luego considera que la independencia del sindicato está en riesgo con el nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro y por ende se ha rehusado a firmar documentos que por obligación deben llevar el sello de la Presidencia y secretaria general de la CUT.

Frente al escenario, se consultó a los otros líderes de la CUT, quienes expresaron que la decisión de remover a Orjuela de su cargo fue adoptada por la mayoría de la central obrera y que a esto se suma que el exsecretario general de la CUT tiene diferencias con el apoyo ya brindado al presidente Petro, por lo que se consideró que lo más viable era buscar a alguien en la Secretaría General que se encuentre a fin con los objetivos de la central obrera.

Finalmente, otros integrantes de la CUT manifestaron que Orjuela no estaría a gusto con el apoyo ya brindado al presidente Petro, ya que su origen político está ligado al senador, Jorge Enrique Robledo y su partido político, Dignidad.