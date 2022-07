Cabal y Miguel Uribe tendrán todos los derechos, todas las garantías: Roy Barreras

A propósito del anuncio de un acuerdo nacional para acelerar en el Congreso las principales reformas que anunció el presidente electo, Gustavo Petro, Sigue La W conversó con el senador Roy Barreras sobre las implicaciones que tendría en el legislativo.

El próximo presidente del Congreso se refirió sobre las garantías que tendría la oposición en el próximo gobierno tras el anuncio de la senadora María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay de ejercer ese papel.

“Les agradezco mucho porque se necesita oposición y tendrán todas las garantías la senadora Cabal, el senador Miguel Uribe Turbay y todos los que así lo decidan, por ejemplo, el ingeniero Rodolfo Hernández. Gracias al estatuto de la oposición hicimos ese cambio profundo en la democracia, tendrán todos los derechos y todas las garantías. No hay democracia sin oposición y sin libertad de prensa, todas las garantías para los senadores que se declaren en oposición”, aseguró Barreras.

Además de las garantías a la oposición, Roy Barreras se refirió a la elección del próximo contralor, que estará en manos del Congreso.

“Hay 10 elegibles, hay 7 que no tienen vinculación con el escándalo de la paz. Hay que revisar y dejar claro que habrá personas que no tienen relación con ese hecho”, dijo Roy Barreras.

Finalmente, el senador se refirió a las herramientas disponibles en la Constitución Política de 1991. “No se necesitan normas nuevas, esa receta nos permitirá acelerar con cuidado, si no se hizo es porque no había reformas, no había agendas”, agregó.

A continuación, las declaraciones del senador Roy Barreras sobre el “fast track” en el Congreso.