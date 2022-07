CBI, contratista de Reficar, demandó a Colombia por expropiar inversión del contrato

El proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena (Reficar) le apuesta a una renovación en su planta, lo que llevaría a Colombia a encabezar la lista de las refinerías más modernas de América Latina, si no la mejor. Foto / Colprensa / Reficar

Sigue la W conoció que la empresa Chicago Bridge and Iron Company (CB&I) demandó a Colombia por las sanciones que le impusieron a esa firma contratista, tras los daños causados al proyecto de modernización y ampliación de la Refinería de Cartagena, Reficar, que se convirtió en el escándalo de corrupción más grande en la historia del país.

En los argumentos de la demanda que se puso ante un tribunal de inversión internacional, CB&I dice que Colombia expropió la inversión de esa firma en el contrato de ingeniería, compras y construcción, al iniciar contra ellos un proceso de responsabilidad fiscal por más de 2 billones de dólares.

“Al iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por más de 2 billones de dólares, Colombia expropió los derechos contractuales a una limitación de responsabilidad de aproximadamente 90 millones de dólares, y a que las disputas contractuales se resolvieran ante en un arbitraje comercial ante la Cámara de Comercio Internacional”, indican.

Así mismo, aseguran que la Contraloría violó el debido proceso de CB&I al otorgarle tan solo cinco días para apelar un fallo de responsabilidad fiscal de más de 6.000 páginas y que el trato otorgado por ese organismo de control a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol fue discriminatorio contra los inversionistas extranjeros.

La empresa, que fue contratista de Reficar, dice también que el contralor prejuzgó el proceso de responsabilidad fiscal y les afectó la reputación al calificar los sobrecostos y demoras como actos de corrupción.

Finalmente, en medio de este proceso, hablan de la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades que, para esa empresa, actuaron de mala fe y de forma concertada para interferir con el arbitraje.

Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se pronunció en Sigue La W, sobre la situación. Según él, los argumentos de la compañía “no van a prosperar”.

“El hecho de que la Contraloría haya exonerado a unos y no a otros no afecta nuestro argumento de defensa. Uno de los argumentos es que Reficar y la Contraloría se aliaron para perseguir a la compañía, no va a prosperar”, dijo.

