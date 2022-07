“El problema pasa por lo financiero”: Dimayor sobre la liga femenina

“Las razones de los equipos para no participar son económicas”, comentó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, en entrevista con Peláez y De Franciso en W Radio. Para el dirigente “son válidas” las críticas de los equipos por la supuesta no coordinación de la entidad, pero afirma que la realidad pasa por un tema financiero al no ser “rentable” para los equipos de fútbol tener su grupo femenino competitivo.

“Tener una nómina competitiva cuesta 150 millones de pesos al mes, y hay clubes que escasamente tienen con qué sostener su operación en el fútbol masculino”, comentó Jaramillo.

Para el dirigente, el tema financiero viene del “poco interés” de los privados por patrocinar la liga femenina. Muchos equipos “no tienen el patrocinio para su equipo femenino. “Tenemos los recursos para hacerlo, pero hay clubes que no pueden participar por el tema financiero”, aclaró.

“Todos se rasgan las vestiduras de que no hay fútbol femenino, pero cuando uno va a buscar apoyo para hacer fútbol femenino, no existe”, comentó al responder la pregunta del ‘doctor’ Peláez sobre los derechos de televisión para transmitir la liga.

“No hay retorno de inversión. Los que han invertido en la liga por patrocinios no han tenido un retorno de inversión fácil”, comentó.

El ‘doctor’ Peláez quiso ahondar en el tema de las declaraciones de algunos clubes sobre las decisiones ‘apresuradas’ de la Dimayor frente a la liga femenina, “¿Es justa la protesta de los clubes al decir que no les avisaron a tiempo?”. Jaramillo respondió que “se aspira a que así sea corto el siguiente semestre, se pueda jugar. Yo sí apoyo totalmente que se haga un segundo semestre [de torneo] así sean solo ocho equipos”.

El presidente del ente regulador del fútbol colombiano, comentó que no han ayudado a los equipos a conseguir esa financiación pues “es responsabilidad de los clubes mantener su operación”, al responder a la pregunta de Martín De Francisco.

De Francisco quiso confirmar la cantidad de equipos confirmados para participar en el segundo torneo del año de la liga femenina, a esta pregunta Jaramillo respondió que eran solo cuatro: “América, Cali, Millonarios y Cortuluá”.

“No es serio hacer una liga con cinco clubes”, afirmó el dirigente.

“Mínimo ocho se necesitan”, comentó el ‘doctor’ Peláez a lo que Jaramillo repitió que “sí, con ocho se podría, pero menos de ocho no es algo serio tampoco”. “¿Hasta cuándo esperan a los clubes para ver si se arranca?, contrapreguntó De Francisco; Jaramillo confirmó que “hasta esta semana sería” aclarando que a eso se le suma la complicación del calendario por los torneos internacionales como la Copa América femenina que se está desarrollando en Colombia actualmente.

Al terminar la entrevista, Jaramillo y la mesa de trabajo hablaron sobre la actualidad del fútbol másculino. Martín De Franciso habló de la falta de competitividad de los equipos nacionales en las copas internacionales, el presidente de Dimayor aceptó que el FPC está “lejísimos de eso” y confirmó que dentro de la dirigencia se ha barajado la opción de un solo torneo largo al año pero “comercialmente eso no le sirve a los clubes”, comentó.

“Estamos lejísimos de Argentina y Brasil, pero esperamos que sigamos luchando copa internacionales porque si no será difícil predicar que somos una liga competitiva”.