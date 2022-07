Méndez: No se puede hablar de una liga con ocho equipos de 36, es irrespeto

En Contrarreloj hablamos con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, en días previos al debut del equipo en la segunda temporada del 2022 y en medio de polémica tras anunciar que no habría equipo femenino para el segundo semestre del año. En el diálogo con W Radio se refirió a los objetivos junto al profesor Alfredo Arias tras temporadas complicadas para el cuadro cardenal, y aclaró su posición frente a la controversia que le rodea en los últimos días.

“Confiamos en que el equipo bajo la dirección técnica del profesor Arias tenga un desempeño que nos de satisfacciones y que nos lleve a los puestos donde deberíamos estar, buscando un título”, mencionó el dirigente y añadió que el técnico se encuentra satisfecho con los nombres que han llegado y salido del equipo, aunque añadió que “no hemos cerrado ni la salida ni la llegada de jugadores, todo depende de como evolucione el día a día de la institución”.

“Yo creo que hay diferentes clases de procesos, Santa Fe inicia uno con el profesor Arias pero dependiendo de lo que pase vamos a ver hasta donde vamos a llegar”.

Así mismo se refirió a la polémica que se ha creado en torno a la no participación del equipo en liga femenina para este segundo semestre del año, mencionó que es un irrespeto con las jugadoras crear una liga improvisada con tan solo ocho equipos “con ocho equipos de 36 no se puede hablar de una liga, esos son partidos amistosos o torneos invitacionales. Santa Fe no puede salir como algunos equipos con una nómina que no compita y no pelee títulos, nosotros hoy en día no estamos preparados”.

“Yo no se a que le llaman Liga Femenina, ahí empieza mi primera duda”.