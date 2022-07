Sus apreciaciones no tienen mucho fundamento: presidente de Dimayor a Eduardo Méndez

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar sobre el segundo semestre de la liga colombiana que iniciará este viernes 8 de julio.

“Comenzó rápido, y eso que iba a hacerlo más rápido. Al final decidimos entre todos los clubes que era prudente dar una semana más de descanso. Lo que vimos en la liga pasada desde el punto de vista deportivo y emotivo fueron estadios completamente llenos”, indicó.

“Creo que lo que nos espera es una liga llena de emociones con un nivel muy alto. Esperamos que ese nivel lo podamos validar en las competencias internacionales”, añadió.

Sobre las declaraciones de Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, de que desde la Dimayor no les han cumplido, Jaramillo aseguró: “es un criterio que respeto, pero que, por supuesto, no comparto”.

“Las apreciaciones de él no tienen mucho fundamento, desde el punto de vista de una evaluación que me hagan todos los clubes, es la facultad que tienen de evaluar mi gestión, pero creo que he cumplido”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la liga femenina y explicó el retraso que tuvieron para anunciar que sí se haría otra competencia en el segundo semestre del 2022.

“Siempre la hemos apoyado desde hace dos años. El fútbol femenino está para quedarse en Colombia. Dicho esto, para muchos clubes, desde el punto de vista financiero, es muy difícil porque están saliendo de los baches de la pandemia”, dijo.

“Muchos se quejan que lo anunciamos hasta el final, pero no teníamos los recursos para una segunda liga, pero al final aparecieron. Me parece importante darle continuidad al fútbol femenino. Hasta ahora ocho clubes han confirmado”, agregó.