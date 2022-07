Las causas del incremento en el precio del dólar: hablan expertos

El dólar sigue disparado en Colombia. Este martes tocó un nuevo máximo histórico superando los 4.600 pesos, lo que lleva a que ya haya paridad con el euro.

Debido a esto, se ha generado mucha incertidumbre en el país por las razones que han hecho que el dólar esté subiendo tanto, no obstante, hay varios factores que influyen en el alza de la divisa, tanto nacionales como internacionales.

En entrevista con Sigue La W, el economista y columnista Salomón Kalmanovitz resaltó que “el alza del dólar, una parte, es por el fortalecimiento propio del dólar, la economía norteamericana está subiendo las tasas de interés y eso ha fortalecido el dólar”.

Sin embargo, resaltó que eso no es suficiente para explicar la gran devaluación que ha tenido el peso colombiano. “Del 11% que lleva desde junio cayendo el peso, solamente 2 o 3% sería explicable por el fortalecimiento del dólar”. Añadiendo que “es un déficit en cuenta corriente que es el comercio más la balanza de capitales, ahí tenemos un déficit muy grande”.

De igual forma, se refirió al precio del petróleo. Allí señaló que “ese me parece un factor adicional, pero no me parece el más importante. El más importante para mí es la percepción que tiene el resto del mundo que la economía colombiana está muy desequilibrada y que el gobierno no está haciendo lo suficiente para controlarlo”.

Por otra parte, lanzó una fuerte pulla contra el gobierno del presidente Iván Duque, al mencionar que “este gobierno se dedicó a tirar la casa por la ventana, el gasto es desbordado, no ha ayudado a arreglar la situación y ya le queda menos de un mes y ya no va a hacer nada”.

¿Cómo va a manejar la situación el gobierno del presidente electo Gustavo Petro?

Para este punto, Kalmanovitz dijo que el ministro designado José Antonio Ocampo “tratará de reducir los déficits tanto de comercio como fiscal que están siendo la causa fundamental del desequilibrio que estamos enfrentando”.

Por su parte, Craig Erlam, analista senior de mercados financieros en Oanda, explicó que el dólar se está convirtiendo en la moneda más fuerte del mundo.

Además, dejó claro que aproximadamente a finales de este 2022 se podría reducir el precio del dólar. “Por el momento, por más que se han incrementado las tasas de interés, la inflación en el mundo pareciera no poderse atajar”.

