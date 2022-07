Continúa el rifirrafe: Roy Barreras responde a Gustavo Bolívar

Los enfrentamientos entre el senador Gustavo Bolívar y el presidente del Senado, Roy Barreras, aumentan. En esta oportunidad, Bolívar acusó a Barreras hacer un acompañamiento a una aspirante a la dirección de la Contraloria.

“Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay q tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio no lo olviden” escribió Bolívar.

Por su parte, Barreras explicó que no había querido responder a estos ataques por el bien del gobierno electo de Gustavo Petro, sin embargo, señaló que, “no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente”.

El presidente del Senado, invitó al senador, Bolivar a un diálogo en la capital del país: “Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir.”

Por otro lado, esta no ha sido la única “pelea” entre ambos políticos que han reflejado no atender el mensaje de Petro, de un diálogo y unión nacional.