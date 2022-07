Es el símil del último informe de la Comisión: director de ‘Frente al Espejo’

Este domingo, 17 de julio, se presentará la cuarta y última temporada de ‘Frente al Espejo’, serie dirigida por Álvaro Perea, en la que se conocen testimonios, datos e historias con énfasis en las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Además, muestra el reflejo del informe final de la Comisión de la Verdad presentado el pasado 28 de junio, el cuál está constituido por la voz de 28.562 personas, 14.928 entrevistas individuales y colectivas, 731 casos y 1.203 informes entregados por ONGs, empresas públicas y privadas y organizaciones de víctimas, entre otras.

En entrevista con Contrarreloj de W Radio, Álvaro Perea, comentó que en esta nueva temporada “se hace el símil del nuevo testamento, del mensaje sanador de la verdad en Colombia y de las historias que marcaron el conflicto armado”.

Además, indicó que tiene el propósito de dar un mensaje y algunas recomendaciones para que la guerra acabe y no vuelvan a pasar estos episodios, sin embargo, dijo que esto aún no termina, pero “si ha habido cambios, el conflicto no es lo mismo de lo que hemos visto antes en la historia”, dijo.

Por último, informó que, en los capítulos de la serie, que son 8, cada uno de ellos de media hora de duración, “tenemos las voces de las víctimas del conflicto, algunos responsables haciendo su reconocimiento, y también de la Comisión de la Verdad, del equipo que ha trabajado arduamente en la investigación”, concluyó.