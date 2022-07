Más de seis meses han trascurrido y no ha iniciado el PAE en el Magdalena

Según el último reporte de la Procuraduría más de 147.000 estudiantes en el Magdalena no están recibiendo el Plan de Alimentación Escolar, los estudiantes todavía no tienen definido nada, según la denuncia de la diputada Elizabeth Molina, el gobernador Carlos Caicedo es el único responsable que hoy los niños del departamento sean los únicos en el país que no han recibido aún ninguna ración del PAE.

“La administración departamental se ha caracterizado por la falta de planeación y hoy en día se evidencia con la alimentación escolar, es triste que miles de niños se queden sin esa alimentación por los caprichos de un gobernador, se demostró que el Gobierno Nacional si giró esos recursos”, manifestó la diputada Elizabeth Molina.

Por otro lado, afirma que el departamento crece en pobreza y los niños mueren de hambre por la falta de ejecución del Gobierno Departamental.

La Gobernación del Magdalena, en reiteradas ocasiones ha dicho que este atraso se debe al ‘bloqueo’ en que está sometido el gobierno departamental por parte del presidente Ivan Duque, sin embargo; muchos no coinciden con tales afirmaciones y que es el propio gobernador, Carlos Caicedo, quien se inventó un ‘auto-bloqueo’ así lo denunció el exdiputado Edward Torres Ruidiaz.“El mismo en su informe ha dicho que tiene 59 mil millones, pero no ha contratado porque no ha querido, entonces le miente a la ciudadanía, diciendo que lo tienen bloqueado”, afirmó.

Por parte de la Gobernación, W Radio se comunicó con el señor Eder Ojeda, jefe de la Oficina de Programas de Alimentación del Departamento, pero no atendió la solicitud. Se conoció un comunicado de prensa donde afirman que La Gobernación y la comunidad responsabilizan a Procuraduría de atrasar alimentación de niños del Magdalena por no adjudicar de manera directa a través de la Urgencia Manifiesta.