Así debería ser el sometimiento a justicia de las bandas criminales, según el ICTJ

Después de que se conociera la carta que envió el Clan del Golfo y exparamilitares presos por reincidir, Sigue La W conversó con María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), sobre las implicaciones de un sometimiento a la justicia de las bandas criminales.

La carta fue dirigida al presidente electo, Gustavo Petro, y la vicepresidenta electa, Francia Márquez. En uno de los apartes proponen al nuevo gobierno y a los colombianos ser parte activa para dialogar en un nuevo proceso para acabar con la violencia.

Además, indican que están dispuestos a pedir perdón, decir la verdad y cumplir con la justicia restaurativa, mientras proponen que “en la medida de lo posible” no los envíen a la cárcel.

¿Cómo deberían ser las penas alternativas?

Según contó Moreno, para hablar de penas alternativas a grupos al margen de la ley que se quieren someter a la justicia, primero se debe pensar en desmantelar sus estructuras, evitar la violencia en los territorios, que aporten información al Estado y garantizar la reincorporación.

“El objetivo es desmantelar, que estos grupos no sigan generando violencia en las regiones y garantías de no repetición. Colombia ya tiene una experiencia en diferentes tipos de tratamientos penales, incluso según el nivel de responsabilidad y no sería nuevo hablar en Colombia de penas alternativas pero condicionadas al desarme, reincorporación, con aporte a la verdad, aporte a la información a la Fiscalía”, explicó.

Finalmente indicó que “a más compromiso con la paz, mayores beneficios siempre y cuando se sepa que son diferenciales”.

A continuación escuche las declaraciones de otros expertos sobre negociar con bandas criminales. En el encabezado, las declaraciones de María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).