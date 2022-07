El problema de la extradición no va a estar sometido a una negociación: Iván Cepeda

A propósito de la carta enviada por el Clan del Golfo y exparamilitares presos por reincidir, Sigue La W conversó con el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, sobre las implicaciones de dicha comunicación.

Vale resaltar que la carta fue dirigida al presidente electo Gustavo Petro. En uno de los apartes proponen al nuevo gobierno y a los colombianos ser parte activa para dialogar en un nuevo proceso para acabar con la violencia.

Además, indican que están dispuestos a pedir perdón, decir la verdad y cumplir con la justicia restaurativa, mientras proponen que “en la medida de lo posible” no los envíen a la cárcel.

Sobre este último punto Iván Cepeda aseguró que primero se debe verificar la autenticidad de la carta y también se pronunció sobre lo que piensa de la extradición de bandas criminales.

“Se van a establecer en distintos niveles acuerdos de paz, buscar el acogimiento a la justicia de estas organizaciones criminales. En el caso de estos grupos, considerar una serie de condiciones que no son solamente aquellas en el tema jurídico legal. El problema de la extradición no va a estar sometido a una negociación, atañe al gobierno de Colombia y Estados Unidos, será en ese nivel que se trate cualquier tipo de modificación, no será un tema de negociación con grupos al margen de la ley”, puntualizó Cepeda.

Sobre las penas alternativas a los grupos que desean someterse a un proceso de justicia restaurativa, indicó que se debe pensar en la modificación de una ley.

“Han existido propuestas en esa dirección, la Ley 1908 de 2018 no quedo bien hecha porque los beneficios penales eran tan malos que les iba mejor sometiéndose a la justicia ordinaria, un tema prioritario será reformar esa ley”, agregó.

