Este es el escrito de acusación contra exgerente de Koaj por acoso sexual

La denuncia fue interpuesta por Juana Camila Pérez, quien entró a la tienda cuando tenía 18 años.

Según el ente acusador, Medina, en beneficio suyo valiéndose de superioridad manifiesta de relaciones de autoridad, de poder, posición laboral social o económica, acosó, persiguió y asedió, hostigó con fines sexuales no consentidos a Pérez.

En el escrito de acusación el ente acusador relata que el gerente le dijo a Juana Camila “usted tiene esas tetas grandes”, que las quería tener encima y “que le excitaban mucho”. También le dijo que su cola era perfecta, efectuando movimientos libidinosos para rosarle los senos, tocarle las piernas, las manos, le realizaba miradas y gestos obscenas y sexualmente sugestivos.

Dice el fiscal del caso que “con el pasar de los días los comportamientos del señor Brayan se tornaron más agresivos, reiterativos. Inicialmente eran dos veces en la semana, después, más frecuentes, todos los días, así mismo le efectuaba comentarios lascivos, la acosaba, la perseguía, la hostigaba le decía cosas con sus partes íntimas realizando invitaciones con fines sexuales constantes (...) la asediaba aprovechándose de su superioridad, manifiesta. En otras ocasiones le cambiaba el horario de almuerzo, para poder estar solo con ella, cuando subía a la zona dispuesta por la empresa para el almorzar, Brayan, valiéndose de la ausencia de cámaras de seguridad, en un sitio solitario provocado por él, procedió a tocarle los brazos, y las piernas por encima de la ropa, lo cual ocurría diariamente.”

A pesar de la resistencia y el rechazo de Juana Camila, el señor le recordaba su cargo de gerente comercial que podía echarla del trabajo cuando quisiera, dejando en evidencia su superioridad manifiesta, por esa posición laboral que ostentaba al momento de los hechos, abusando de su calidad de gerente frente a una auxiliar de ventas.

Cuando Juana Camila amenazó con denunciar los hechos Smith se volvió más agresivo y realizó tocamientos tomándola del brazo a la altura del hombro, hasta extender su mano y tocarle los senos, realizando caricias no deseadas por la víctima.

“Para el 22 de agosto de 2020, Juana Camila estaba atendiendo unos clientes, conocidos del barrio, en la tienda KOAJ 094 Gran Plaza Bosa, en el momento que el cliente se estaba midiendo una prenda, en ese momento Brayan pasa realizando tocamientos (...) Ella lo voltea a mirar y se ríe, invadiendo la órbita de la intimidad, al punto que Juana Camila comienza a llorar, los clientes se dan cuenta. Otro día, en la bodega, donde las cámaras solo apuntan a la puerta, escaleras y caja Brayan dispuso que la apertura de tienda la hacía Juana al realizar apertura de la tienda, ella estaba bajando unas prendas de las góndolas y Smith la tomó del hombro, le corrió el tapabocas, le dijo que lo besara que él tenía ganas que lo besara, la empieza a correr hacia atrás, ella lo empuja y le lanza una cachetada, le dijo que no la molestara porque iba a hablar con la generalista y él le contesta que no se le olvide que es una simple asesora, que él es el gerente y a las mujeres en KOAJ no les creían nada.”.

Señala la Fiscalía que la víctima elevó una carta frente al Comité de Convivencia de PERMODA L.T.D.A. poniendo de presente todas las conductas constitutivas de actos sexuales violentos en su contra y acoso sexual. No obstante, la señora Juana Camila Pérez nunca recibió notificación alguna sobre investigaciones dentro de la compañía para aclarar lo sucedido.

W Radio consultó al abogado de la víctima, Juan José Castro, quien señaló que con este escrito de acusación se inicia la etapa de juicio y que existen suficientes elementos materiales probatorios para hallar responsable al imputado.