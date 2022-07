No hay rastro del paradero de Rosalba Velandia, mujer que desapareció en Santander

Desde el 14 de julio del 2022, Rosalba Velandia, una mujer de 56 años de edad, salió de su casa en Piedecuesta y desde ese entonces no se tiene rastro de su paradero. Lo único que se pudo saber, es que tres días después de su desaparición la vieron por cámaras de seguridad en el sector El Pescadero.

Las autoridades están buscando en ríos como el Chicamocha y otros afluentes para descartar cualquier percance, sin embargo, no se ha tenido información.

Sergio Danilo Velandia, hijo de la mujer desaparecida, indicó que ha hecho recorridos por San Gil, Aratoca, y presume que pudo dirigirse hacia Bogotá, por una expareja sentimental que tuvo hace algunos años en la capital.

“Por favor ayúdenme, les pido al país que me ayuden a buscar a mi mamá. Se perdió el 14 de julio, dicen que pudo dirigirse a Bogotá, necesito encontrarla. Estoy buscando en Pescadero, me dicen que va vía nacional a Bogotá. Hemos ido pueblo por pueblo, yo fui hasta Oiba con mi familia para descartar que ella esté caminando por las noches. Me preocupa que pase el tiempo y las cámaras de seguridad ya no la capten”.

A quien pueda ver o registrar el movimiento de Rosalba puede comunicarse al 321 367 0761.