Video: Madre desesperada lloró pidiéndole a la Alcaldía bonos de alimentación

Bogotá

Durante el debate de control político que se realizó por parte del Concejo de Bogotá a la administración de la alcaldesa Claudia López por las denuncias de cierres de comedores comunitarios, jardines infantiles y falta entrega de bonos alimentarios, una de las madres afectadas irrumpió durante la sesión y llorando pidió una pronta solución por parte del Distrito, pues, según dijo, pasa hambre junto a su hijo y no se les están dando las garantías.

Dirigiéndose a la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, la mujer le recalcó: “doctora, soy madre, ustedes a partir del 15 de abril no nos han dado una sola ayuda, ¿que han hecho? A usted no le interesa esta población, esta población está vulnerada, usted tiene qué comer, pero nuestros hijos no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos cansados de ver la vulnerabilidad que tiene la Secretaría de Integración Social”.

Durante el debate, el concejal Juan Baena señaló que a la fecha solo hay 10 comedores en funcionamiento de los 104 que estaban previstos para la operación porque los contratos comenzaron a vencerse en abril y “no se hizo nada a tiempo para evitarlo”.

“Integración Social debe responder por sus graves problemas de planeación y por no realizar debidamente el proceso de diseño de los negocios jurídicos contractuales según las necesidades y prioridades de la ciudadanía, y lo más importante, en el tiempo oportuno. Hoy, esta administración ha logrado algo insólito: ha intensificado la situación de hambre de las personas que más lo necesitan. Son su propio palo en la rueda, pudo prever esta contingencia y no lo hizo, e incluso denomina ‘contingencia’ a una situación que hemos demostrado que es recurrente y que ellos mismos causaron”, agregó.

Además, dijo el concejal: “desde la primera semana de junio varias personas con discapacidad de distintas localidades se acercaron al Concejo a denunciar que la Secretaría de Integración no había entregado los Bonos canjeables por alimentos. Bonos que, una vez más, se contratan a través de la modalidad de selección abreviada por bolsa de productos”.

También aseguró que a los beneficiarios no se les dio una información clara de lo que estaba sucediendo, “a algunos les llegó un mensaje diciendo que el bono no iba a llegar por falta de presupuesto y a otros ni siquiera se les informó. Esto es lamentable”.

“¿Cuál es el problema? Que Integración Social ha utilizado mal el mercado de compras públicas, escudándose en una supuesta “contingencia” que ellos mismos crearon. Ese sistema está destinado a comprar cosas con una lista de mercado a través de una operación en la que se negocian y adquieren productos”.

“El 58% de la población más afectada por esa disminución en la cobertura se concentra en cuatro localidades: 1. Ciudad Bolívar, 2. Usme, 3. Kennedy y 4. Suba. Y en general afecta a toda la ciudad ya que la reducción se presenta en 14 localidades, como pueden observar en este gráfico.”

Por su parte, Lucia Bastidas denunció que no solo es un sector o una población específica, que se está viendo perjudicada.

“Es en todos los programas y, por ende, se afecta gravemente a los ciudadanos más vulnerables; en repetidas ocasiones he alertado lo que está pasando. Hablamos de falta de pago de bonos canjeables a ciudadanos, demoras en pagos a contratistas, acoso laboral, desabastecimiento técnico, cierre de comedores comunitarios, cierre de jardines y de alimentos en jardines y más”, afirmó.

Dentro de las quejas que ha conocido la concejal se encuentran, por ejemplo, las que recaen en el programa de ‘Habitante de Calle’, donde con visitas a los centro de atención y con evidencias de ciudadanos, se encontró que en la sede ubicada en la carrera 35, se aloja a población en esta condición especial, farmacodependiente y con otras problemáticas específicas, con población adulta mayor que tiene otros requerimientos.