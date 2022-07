Pandemia, corrupción y situación de las EPS: el balance de MinSalud en este Gobierno

A pocos días de terminar el gobierno de Iván Duque, Sigue La W conversó con el actual ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre los principales logros, retos y oportunidades en su cartera de cara a la entrada de un nuevo gabinete.

Etiquetado a comida chatarra

El ministro de Salud aseguró que por la pandemia no se adelantaron con normalidad todos los procesos, pero podría ver un avance en la reglamentación del etiquetado a comida chatarra.

Según adelantó en Sigue La W, “el objetivo es llegar a tener publicada la resolución definitiva para que se haga la consulta pública nacional e internacional”.

También contó que la Universidad de Antioquia realizó un estudio, cuyos resultados definitivos están a la espera, sobre las principales recomendaciones en ese aspecto.

“Lo que aparece a nivel mundial, con la mayor evidencia, eso será lo que adoptemos”, dijo sobre los resultados de ese estudio. Por el momento no reveló si será un etiquetado hexagonal o contará con otras especificaciones.

El impuesto a bebidas azucaradas

El ministro de Salud aseguró que ve positivo una eventual implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas, medida que podría impactar positivamente en la salud pública.

“Es una medida de salud pública importante, sería recomendable hacerlo. Si están dadas las condiciones en el próximo gobierno, sería positivo”, agregó.

La situación de las EPS

En su balance también se refirió a la propuesta del gobierno entrante de acabar con las EPS. Según él, también se debe reconocer los logros de las entidades para la atención de la pandemia del Covid-19.

“En Colombia no hubo crisis de oxígeno, no hubo una carencia, este sistema es un capital que tienen los colombianos. Frente a cualquier eventualidad lo que uno debe preguntarse es qué me van a ofrecer y la garantía de que eso va a ser mejor de lo que yo tengo”, aseguró.

También se refirió a los trámites y autorizaciones que los colombianos deben realizar ante las EPS.

“Es una realidad y es lo que llamamos fragmentación de servicios, ya se eliminaron una cantidad de autorizaciones que eran odiosas y perversas”, agregó.

El manejo de la pandemia

Fernando Ruiz aseguró que “no hay un manual de atención de pandemias en el mundo”. Sin embargo, reconoció que algunas decisiones se pudieron plantear en otra dirección.

“Hemos debido decir tapabocas obligatorio en lugares abiertos y cerrados. En las zonas más rurales del país la pandemia llegó meses después que en las zonas urbanas, uno pudo haber dejado áreas en funcionamiento normales, son temas en retrospectiva, pero me voy con la satisfacción, creo que la mayoría de las medidas se tomaron adecuadamente”, explicó.

La corrupción

Sobre el manejo de recursos en el Ministerio de Salud, indicó que “se va tranquilo” porque no se ha hablado de escándalos de corrupción en su cartera.

“El sector salud no es el más corrupto, yo me voy tranquilo, compramos ventiladores, vacunas. Puede que se vean hallazgos en el futuro, pero acá las cosas se adquirieron bajo los mejores estándares en un ministerio que no está acostumbrado a comprar”, dijo Ruiz.

La salud mental

Finalmente se refirió sobre uno de los temas que preocupan de cara al futuro y es la salud mental. Según contó, debería ser una prioridad en los próximos gobiernos.

“Cuando cerramos este país en la cuarentena, yo me di la oportunidad de llorar, creo que en nuestra visión de sociedad tenemos una cantidad de estigmas que no nos han permitido disfrutar la vida de manera diferente y creo que eso es lo que hay que eliminar”, expresó.