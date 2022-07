Denuncian a un docente por acto sexual público en un parque temático de Barranquilla

Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado un hombre que se habría masturbado al interior de un parque temático ubicado en el centro comercial Buenavista, al norte de Barranquilla.

De acuerdo con el relato de Patricia Orozco, la madre denunciante, los hechos se presentaron cuando ella y su familia se encontraban en el lugar, mientras su hija de 4 años que tiene autismo leve jugaba en las atracciones.

En el sitio identificaron al hombre mayor, quien, según el relato de la familia y un testigo ocular, tenía una maleta llena de servilletas y se encontraba observando a los menores.

“Muy delicado porque se está tratando de menores, mi hija lo vio y tocó distraerla. A dispersarla para que no se enfocara en eso”, aseguró Orozco.

Pese a que el hombre fue conducido a la URI de la Fiscalía, actualmente se encuentra en libertad mientras el caso permanece activo.

Para el padre de la menor, este tipo de hechos nunca debe ocurrir y se debe elevar la vigilancia del parque, ya que, según ellos, solo cuentan con personal de taquilla y auxiliares.

“Es una falla sistémica en ese lugar, los clientes del City Park son los niños. No tiene por qué estar ningún adulto sin niños. Debe haber una vigilancia en ese puesto que siempre vigile quien entra y quien sale”, afirmó el padre de familia.

El sujeto, un ciudadano extranjero, se identificó como docente del Karl C. Parrish, una institución educativa al norte de Barranquilla, sin embargo, se conoció de manera preliminar que este no es un profesor activo, ya que no han iniciado clases.

Por su parte, desde la jefatura de operaciones del parque se afirmó que se está realizando una investigación interna sobre los hechos que fueron denunciados para confirmarlos.

Adicionalmente, el investigador de la Sijin a cargo del caso se negó a entregar declaraciones sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la situación.