El balón está en cancha del Congreso, no del Gobierno: Palacios sobre curules de paz

Luego que pasara a sanción presidencial el proyecto de ley que reglamenta la distribución de las curules de paz en las comisiones de la Cámara de Representantes, el gobierno se pronunció ante la celeridad que le piden para que firme la ley, esta vez lo hizo el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien aseguró que desde la Presidencia se ha hecho todo para que existan las curules de paz.

“El Gobierno ha hecho todo para que los que ya están posesionados puedan ejercer esa función. Se garantizó la seguridad en todas las regiones no tuvimos una sola víctima de los candidatos a las curules. Además, fue mensaje de urgencia que se radicó este proyecto en la legislatura pasada por parte del gobierno, pero no se aprobaron las conciliaciones y esperamos que sea el Congreso que con celeridad apruebe, porque no ha sido el gobierno el que se ha demorado. Que envíen los documentos de manera rápida, el balón está en la cancha del Congreso, no del Gobierno”.

Así la cosas, una vez estén todos los documentos, se dará prioridad a la firma de la ley que reglamenta las curules de paz en el país por primera vez.