Hablaron de un pacto en La Picota, no supieron lo que hicimos: hermano de Petro

Hablaron de un pacto de La Picota, no supieron lo que hicimos: hermano de Petro

A propósito de la polémica por el término de “paz total” y la propuesta del presidente electo Gustavo Petro, Sigue La W conversó con Juan Fernando Petro, integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, sobre la visita a La Picota y el llamado “perdón social”.

“Fuimos a la cárcel porque queremos rescatar el lado humano, esa es la única razón por la que fuimos, hablaron de un pacto en La Picota, no supieron lo que hicimos”, aseguró el hermano de Gustavo Petro.

En la misma conversación se refirió a las críticas porque, supuestamente, la visita se trataba de una estrategia para conseguir votos en plena campaña a la Presidencia.

“No fue una propuesta de Gustavo Petro, fuimos, no como dijeron otros para usar eso como una estrategia de venta, no fuimos por votos, esos personajes no tienen un voto ahí, es por entender el lado humano de la condición en las cárceles”, explicó.

Finalmente hizo un llamado sobre el objetivo de resocializar en las cárceles, pues aseguró que algunos manifestaron que “salen peor a como entraron”.

A continuación, escuche la entrevista completa con Juan Fernando Petro en Sigue La W.