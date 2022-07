Comerciantes no permiten ingreso de trabajadores de la Ruta del Cacao en Santander

Son más de 100 comerciantes los que en este momento están realizando bloqueos y no se permite ingresar al personal ni maquinaria para avanzar en obras de la Ruta del Cacao. El paro se origina desde el sector Lisboa hasta Lebrija, esto compete a las unidades funcionales 3,8,9, vía que va desde Bucaramanga a Barrancabermeja.

Los afectados aseguran que desde el 2017, la Concesión se comprometió a una reubicación, pero,al parecer, hasta la fecha, no ha pasado nada. German Rueda, veedor de la ruta del Cacao, contó que se han burlado de estas personas.

"Las comunidades se cansaron de las dilaciones y mentiras que les vienen diciendo los de la concesionaria con las afectaciones de los predios, las unidades funcionales 8, 9, en los coluviones en la vereda de Lisboa, y también, con la petición de las comunidades de la no instalación de más peajes, teniendo en cuenta que no califica como 4G. Desde hace un mes tiene parados los trabajos todos los frentes de obra, desde el cruce de San Vicente hacia Lebrija. Las comunidades no han querido hacer bloqueos en la vía nacional para no congestionar y ocasionar molestias a los transportadores y usuarios en general".

Para ser exactos, son 267 familias las afectadas a las que se les prometió una reubicación en 2017, luego, una indemnización y con el pasar del tiempo, no han cumplido estás promesas.