Comisionado de Paz descarta zonas de despeje para negociación con grupos armados

Desde Santa Marta, el comisionado para la Paz designado, Danilo Rueda, habló de los procesos de paz que quiere entablar el gobierno del presidente Gustavo Petro con varios grupos ilegales en el país, asegurando que se necesitan gestos y voluntad de esa parte para acuerdos que pongan fin del conflicto. Así mismo, descartó zonas de despeje para estos diálogos.

“Es muy aventurado y arriesgado. Debemos tener el primer gesto; por lo demás no podemos aventurarnos a decir absolutamente nada”.

De igual forma, Rueda aseguró que la petición es que haya un gesto de paz mínimo el cual incluye el cese el fuego y los ataques contra los uniformados de la policía como los que se han vivido en las últimas horas por cuenta del Clan del Golfo.

“El llamado a todos los grupos armados es a que manifiesten, antes del 7 de agosto, su disposición de hacer parte del proyecto de la Paz total, la Paz global. Es un clamor de las comunidades negras, indígenas, campesinas, de los jóvenes y madres de diversas ciudades de Colombia. Es muy importante parar tanta violencia. Queremos evitar más muertes violentas; no se justifica más sangre derramada, ni de soldados, ni de guerrilleros, ni de estructuras armadas en este país. Dialoguemos”.

En ese mismo orden de ideas, el funcionario designado, aseguró que, aunque hay manifestaciones de paz por parte del ELN aún hay mucho por tejer, “el ELN ha manifestado públicamente su disposición de construir un escenario de paz, y el Gobierno ha dicho que también. Todo está por tejer, todo esto son signos, pero no podemos tomar ningún tipo de decisiones; todavía no estamos posicionados, todavía no hay facultades constitucionales”.