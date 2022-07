Denuncian a constructora por entregar viviendas sin servicios públicos en Ricaurte

Ciudadanos del municipio de Ricaurte, en el departamento de Cundinamarca, denunciaron en Sigue La W los apartamentos del proyecto Montebelo Club House que fueron construidos entre 2017 y 2018, los cuales fueron entregados sin servicio de energía y agua, y hasta la fecha, no les dan respuesta.

Según la denuncia, son tres torres de nueve pisos con seis apartamentos por nivel. La obra está a cargo de la constructora Tambakú.

En entrevista con Sigue La W, Santiago Afanador, llevan cinco años con la problemática de los servicios públicos, “estamos conectados a la energía provisional de obra, pero no es una energía que se pueda usar para el uso residencial”.

Además, especificó que debido a esto y a que no cuentan con contadores, los electrodomésticos se queman.

De igual forma, señaló que han enviado varios derechos de petición ante Codensa y la Superintendencia de Servicios Públicos, pero nadie les da respuesta. “Nos dicen que la falla es que el constructor no ha terminado la red eléctrica del conjunto, entonces así hagan la solicitud no les pueden dar la certificación necesaria para que Codensa entre a instalar contadores y nos de el servicio”.

Por otra parte, aseguró que “el problema de los servicios es el menor de nuestros problemas”, debido a que hay problemas con la forma en cómo se construyó el conjunto. “Hay una zona comercial de 2.500 metros cuadrados que no existe y la dejaron abandonada y por ahí se nos han metido los ladrones”.

Afanador fue claro al resaltar que les vendieron la idea que las viviendas se podían usar como vivienda turística, sin embargo, “al final de cuentas no hemos podido hacer nada con estas, no las podemos vender ni arrendar. El constructor no les hace mantenimiento a las fachadas ni a las cubiertas. El conjunto se está cayendo a pedazos”

¿Qué responde la constructora?

Para este punto, el denunciante aclaró que hasta el momento los responsables de la constructora Tambakú siempre han puesto la cara, pero no han dado una respuesta por escrito, por lo que no les han dado una respuesta oficial.

Sigue La W se comunicó con constructora, pero hasta el momento ninguno de sus voceros ha dado una respuesta a la denuncia.

Vea a continuación imágenes de las viviendas afectadas:

Escuche la entrevista completa a continuación: