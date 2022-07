Le dije ‘no meterás menos de 12 goles’: DT de U. Magdalena sobre ‘Caballo’ Márquez

El entrenador del Unión Magdalena, Claudio Sergio Rodríguez, dialogó con Peláez y De Francisco en La W sobre el proceso que viene adelantando con el equipo de Santa Marta y con el que va de primero en la liga colombiana.

“Hemos trabajado en casi 65 días en doble turno. Nos preparamos para tratar de arrancar bien y mantenernos, por ahora se nos está dando”, sentenció.

Le puede interesar “El MinTrabajo no reconoció al sindicato de futbolistas”: Carlos González Puche

Asimismo, explicó la razón principal por la que el ‘Caballo’ Márquez está teniendo un rendimiento sobresaliente en el equipo tras su paso por Millonarios, equipo en el que no pudo brillar.

“No sé qué pasó en Millonarios. Pienso que cuando habló conmigo le dije ‘si vienes, con ganas. Tienes los brazos abiertos y tendrás una persona que te va a ayudar. No vas a meter menos de 12 goles’”

“Él me dijo que tenía muchas ganas de volver y de ser el de siempre”, agregó.

De la misma forma, explicó cómo llegaron los refuerzos argentinos al Unión Magdalena, revelando que fue gracias a su paso por el fútbol de su país.

“Yo estaba trabajando en Argentina, en el ascenso. Yo miro 7 u 8 partidos por semana y anoto los jugadores que me gustan y que están al alcance del club al que dirijo, se dio la oportunidad y los traje”, señaló.

Por otra parte, se refirió a la suspensión del estadio que tiene su equipo tras los incidentes con algunos hinchas del Junior, pero también tocó el tema de su altercado con el cuerpo técnico del Once Caldas.

“Nos suspendieron la plaza por seis fechas y las cuatro restantes son parciales con público. La gente del Junior fue la que provocó todo eso porque invadieron el campo; los de Santa Marta no se quedaron atrás”, afirmó.

“Me comporté mal con Once Caldas y me suspendieron, me dieron cuatro fechas (…). Me dio vergüenza porque es argentino y no respeta dónde uno está, le dije y me insultó, terminamos discutiendo”, añadió.

Finalmente, habló de la diferencia del jugador samario de la actualidad con los de antes.

“Más o menos son parecidos. Antes no había tantas redes sociales como ahora, entonces el jugador pasaba más desapercibido, pero la calidad sigue intacta. Tenemos que convencerlos en la dedicación y de que pueden salir adelante en el fútbol”, concluyó.