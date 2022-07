Laura Ruiz, la voz de la transmisión del Tour de Francia

Tour de Francia femenino. JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

La International Sports Press Association escogió a Laura Marcela Ruíz como una de las mejores periodistas deportivas. Hoy hablo a Contrarreloj de W Radio sobre su experiencia como mujer y periodista, al hacer parte de las transmisiones deportivas más importantes del último año en Colombia y Latinoamérica.

“Es mucho por lo que he pasado y ahora vivir la pasión del deporte y transmitirla a través del trabajo ha sido algo sensacional para mí”, comentó la periodista.

Laura hace parte de las transmisiones del Tour de Francia a las que el programa La W se enlaza para conocer todas las novedades del ciclismo mundial. “Es producto de ese amor por el trabajo y por el reconocimiento que ha obtenido el ciclismo en los últimos años. Ahora estoy con ESPN transmitiendo el Tour de Francia Femenino y vienen muchas otras cosas que esperamos que vengan pronto”, añadió.

Es en el Tour de Francia Femenino donde se ha visto brillar el conocimiento sobre el deporte de esta comunicadora. “Iremos fortaleciéndonos con la transmisiones de más carreras importantes de todo el circuito femenino. Este fin de semana nos empezamos a preparar para el campeonato mundial de BMX donde soñamos el cuarto título de Mariana Pajón”, dijo.

Ruiz habló sobre cómo ha sido su carrera en un mercado que ha sido dominado por los hombres por muchos años. Para ella, es importante la llegada de las voces femeninas al periodismo deportivo no solo como reporteras sino también como comentaristas y narradoras de diferentes competencias, femeninas como masculinas. “He recibido mucho apoyo en mi entorno de trabajo, he encontrado personas que me han respetado como mujer en el mundo del periodismo”: concluyó.