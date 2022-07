Nito Mestre se presentará en Colombia con ‘Mi vida en canciones’: Me hacen feliz

Carlos Alberto Nito Mestre es un músico argentino reconocido por hacer parte del dúo de Sui Generis con Charly García, que se acabó en 1975.

En 1981, Mestre retomó la música con el sencillo 20/10, que fue sin duda, uno de sus más grandes éxitos y el protagonista de su disco de oro que recibió semanas después de haber estrenado esta canción.

Escondo mis ojos al sol, Tocando el cielo y Años, son algunos de sus discos que han destacado en medio de su trayectoria musical de hace 50 años.

El cantante, quien es querido a nivel mundial, se presentará en Colombia con su show ‘Mi vida en canciones’, que consta de “un seleccionado de temas donde hacemos un recorrido de canciones y voy contando historias que surgen a través de ellas, no están en orden cronológico, me gusta que vaya saliendo de mi memoria, es más más lindo y natural”, dijo Mestre en Contrarreloj de W Radio.

Por medio de chistes y anécdotas, el artista va contando cada una de las cosas que le fluyen en el momento de cantarlas, pueden ser cosas de la canción o incluso, cosas que recuerda por los ritmos o letras de ellas.

“Hay muchas anécdotas, me ha pasado de todo en la vida, y aveces surge contarla ahí”, apuntó.

El cantante habló de la post-pandemia del COVID-19, lo que lo tiene ansioso por conocer a su nuevo público, al que dejó de ver por dos años de aislamiento.

“Es traducido a una dosis de felicidad y de esperanza, hay un público que ha desmenuzado el internet y han investigado el rock argentino, entonces me encuentro con un público nuevo y joven”, aseguró.

Y aunque dice a amar a los que lo siguen desde sus inicios, afirma que lo que está viviendo lo hace feliz y no quiere pensar en lo que ya pasó.

“No pienso para atrás, pienso para adelante, todo lo que me está sucediendo ahora lo disfruto, no me pongo a pensar cómo era todo antes”, recalcó.

Por último, se refirió a su amistad que aún sostiene con Charly García.

“Obviamente somos amigos, yo hace 25 años deje de tomar alcohol, de ahí para atrás Charlie decía ‘este es peor que yo’”, respondió a una pregunta que afirmaba que Charly era más loco que Nito Mestre.

El cantante argentino se presentará en Bogotá el próximo 2 de septiembre en el Teatro ABC a las 7 de la noche; y en Medellín, el 7 de septiembre en la Universidad de Medellín.