Oro histórico: por primera vez Colombia es campeón mundial de Ultimate Frisbee

El equipo femenino Revolution, de Medellín, logró quedarse con el primer puesto del Mundial de Clubes de Ultimate Frisbee - WUCC, por sus siglas en inglés -, el evento más importante para los clubes de esta disciplina deportiva, realizado del 23 al 30 de julio en Cincinnati, Estados Unidos, en el cual participaron 40 equipos de todo el mundo en la rama femenina.

Revolution disputó la final contra las norteamericanas de Fury, ante quienes tras una intensa final se llevaron la victoria en gol de oro, concluyendo el partido con un marcador de 14 – 13, incluyendo así a Colombia como una de las tres naciones que han sido campeonas mundiales junto a Estados Unidos y Japón.

“Lo más significativo de esta victoria es la puerta que se abre para el ultimate colombiano ya que hoy somos la representación y el liderazgo de un deporte de millones de participantes en todo el mundo. Participar de este evento de más de 4.000 atletas del más alto nivel competitivo y ganar el primer lugar, es la confirmación de lo fundamental del fortalecimiento mental que aplicamos en el equipo, donde ponemos en el centro al sujeto y no al deportista; es decir que no solo nos importa lo que hacemos, si no también lo que hacemos en lo que hacemos, llevando el aprendizaje de entrenamiento y competencias deportivas a todas las áreas de la vida”, expresó Mauricio Moore, cofundador y entrenador del Club Revolution.

Las colombianas tuvieron un desempeño impecable durante el torneo, llegando invictas a la final tras ganar los nueve encuentros previos frente a equipos de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Japón, entre otros. Adicionalmente, de los once equipos representantes de nuestro país, fue el único que logró llegar a cuartos de final.

En la pasada versión del Mundial de Clubes, que se realizó en 2018, Revolution también marcó un hito en el deporte al llevarse el segundo lugar pues, aunque perdió la final ante el equipo Riot, de Estados Unidos, era la primera vez que un equipo de Colombia llegaba a instancias finales.

Tras este torneo las colombianas regresan a casa para continuar su preparación con miras al torneo nacional de clubes, en el cual son campeonas desde 2009.