Caso Mattos: ¿hubo incremento patrimonial?

El Tribunal Superior de Bogotá anuló las dos condenas emitidas en contra del empresario Carlos Mattos por haber pagado millonarios sobornos a jueces y le puso la tarea a la Fiscalía de determinar el incremento patrimonial que tuvo el empresario gracias a las decisiones judiciales emitidas por los funcionarios.

Pues me enteré que probablemente la Fiscalía no podrá cumplir con esta tarea y es que el ente acusador no ha podido determinar un incremento patrimonial.

El caso Hyundai arrancó en 2016, cuando la casa matriz de esa marca en Corea rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos luego de 25 años, para comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri.

En ese entonces, el empresario interpuso una demanda civil, con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional. Para resultar favorecido, Mattos puso dinero por debajo de la mesa a jueces y logró manipular el sistema de repartos de la Rama Judicial.

Sin embargo, Mattos pagó para nada pues la empresa Hyundai Motor Company no le volvió a vender carros ni a él, ni a ningún distribuidor en Colombia.

Los únicos vehículos que el empresario vendió fueron los que había pedido y pagado antes del 31 de diciembre de 2015. Es decir, el empresario no vendió carros nuevos en 2016.

Según fuentes de la Fiscalía, al final, Mattos pagó sobornos a funcionarios judiciales para nada y terminó perdiendo dinero, porque después de la decisión de Hyundai Motor Company, su empresa no constaba nada.