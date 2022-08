JEP cita de nuevo a ‘101’, uno de los mayores acusadores contra Mario Montoya

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó nuevamente a declarar los próximos 23 y 25 de agosto a Adolfo Guevara Cantillo ‘101′ excapitán del Ejército, exparamilitar y hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40′, el cual se sometió ante la jurisdicción por falsos positivos, así como su pasado paramilitar en el Magdalena y otros departamentos en el caribe colombiano.

La citación se produjo tras destrabar y rechazar una solicitud de nulidad elevada por Guevara Cantillo contra la resolución que dejó por fuera de la JEP sus procesos a partir de septiembre del 2004 y hasta el 2006, cuando salió del Ejército y se adentró de lleno en la comandancia del paramilitarismo por ejemplo en el Frente Mártires del Cesar. Para el exmando de las AUC entregar verdad sin que sus expedientes en ese lapso de tiempo los asumiera la JEP desprotegía sus derechos y garantías para colaborar.

Pero para los jueces, claramente la solicitud de nulidad contra esa decisión no procedía al no cumplir los requisitos y a su juicio fue impulsada por la defensa de Guevara sólo por razones de conveniencia. Además, la Procuraduría expresó que la defensa del compareciente no utilizó los recursos de ley a los que tenía derecho ante una segunda instancia sobre la decisión que dejó por fuera de la JEP esos expedientes.

“...la defensa pretende que esta Sala declare la nulidad parcial de la resolución fundada en razones de conveniencia para la situación jurídica de su cliente, quién ya está siendo investigado, juzgado y sancionado por tales conductas ante la justicia ordinaria, más no en la comprobada existencia de irregularidades sustanciales en el trámite del proceso de esclarecimiento judicial”, señala la determinación, conocida por La W.

Asimismo, sobre la petición de la defensa de ‘101′ en referencia a que, si la JEP no asume competencia por los expedientes en contra del exparamilitar tras su salida del Ejército y hasta 2006, sean enviados a la justicia ordinaria, los magistrados recordaron que los procesos precisamente están en la actualidad en la justicia ordinaria y su competencia se mantiene “inalterada”.

Finalmente, la jurisdicción envió la solicitud elevada por Guevara Cantillo a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, a cargo de admitir o no procesos de personas que se someten al tribunal transicional, con miras a que revise si realiza algún pronunciamiento.

La determinación de la jurisdicción desestimó las peticiones de las víctimas, quienes agrupadas en organizaciones como el Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) pidieron que al tratarse de un caso en el que el exmilitar continuó cometiendo los mismos delitos al salir del Ejército y unirse de lleno a las AUC, y que además delinquió con la complacencia de agentes estatales, se evaluara la figura de revisar su participación en el conflicto no solamente como un simple paramilitar.

Además, habían solicitado que primero que todo se protegieran los derechos de las víctimas a la verdad, petición que no fue atendida.

“(La Sala de Reconocimiento) debe analizar la balanza en favor de los derechos de las víctimas a la verdad y que permite un cumplimiento pleno del régimen de condicionalidad por parte del compareciente”, sentenciaron los representantes de víctimas.

Incluso, habían sugerido que el caso de Guevara Cantillo fuera consultado ante la Sección de Apelación con miras a “la posibilidad de aplicar una excepción a esta, dado que el interés superior de las víctimas, especialmente el de obtener verdad, así lo exige en este caso”, enfatizaron.