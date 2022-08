“Miraremos la tabla de reclasificación”: ‘Piripi’ Osma, DT del Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga juega más al ataque desde que llegó Armando ‘Piripi’ Osma, que hoy estuvo con Peláez y De Francisco en la W, hablando de la actualidad del equipo santandereano.

El técnico empezó comentando sobre la actualidad de Johan Caballero, que convirtió un golazo en la victoria de Bucaramanga contra Tolima (2-1) en la pasada quinta fecha del campeonato colombiano. “Ha sido bastante hostigado aquí en Bucaramanga y yo he confiado mucho en él y he sabido de todos sus deseos de superación y me alegro mucho por él”, comentó el entrenador que puntualizó que la hinchada ‘leoparda’ no lo quiere por “la falta de gol”.

El ‘Piripi’ habló del manejo que tiene con jugadores que se pueden considerar ‘difíciles’ como Dayro Moreno y Gustavo Torres, “Yo no manejo ningún jugador, ellos mismos deben manejarse a la altura. Es la labor de ellos para dar un buen rendimiento, sobre todo en un club que les exige constantemente”, comentó.

“Estamos luchando por construir un buen equipo, más fuerte y competitivo que el anterior”, puntualizó el técnico, al que este semestre le llegaron jugadores como Francisco Meza y Gustavo Torres. Aunque el entrenador añadió que siente que al equipo le faltó pretemporada que le ayudara a ajustarse más para el nuevo campeonato.

El ‘doctor’ Peláez le preguntó sobre la ausencia de público en los partidos que oficia como local el Bucaramanga, a lo que el ‘Piripi’ respondió de forma jocosa: “No hay billete para tres partidos en la semana, las pobres familias también sufren”, dijo.

“Tenemos inscritos 27 jugadores, contando jugadores de las fuerzas básicas, comparadas con la nómina del Tolima que tienen 36 es gran diferencia”, comentó el ‘profe’ Osma al hablar sobre la nómina, que se puede considerar ‘corta’ para un campeonato como el colombiano.

El técnico del Bucaramanga habló sobre las expectativas que tienen con el equipo para este segundo torneo del año. “Esto es de sumar puntos, la mayor cantidad que se pueda. La idea nuestra es que para este torneo la [tabla] que más vamos a ver es la de la reclasificación. Si estamos metidos ahí, estaremos metidos en la otra. Estoy buscando primero un torneo internacional y si lo logramos, estoy seguro que estaremos en cuadrangulares”, comentó

Al terminar, Osma Rueda recordó su época como jugador de fútbol: “Lo que siempre anhele de un entrenador era que me dijera la verdad, del que más reconozco yo fue a Vladimir Popovic que nos hacía ver que la vida profesional debía ser al 100%”.