Multan a Angie Amaya, promotora de paquetes de trading de Omegapro no permitidos

La Superintendencia Financiera multó con $40 millones a Angie Pineda Amaya, promotora de paquetes de trading de Omegapro, que no están permitidos en nuestro país.

Y es que en mayo de 2021 esta entidad le ordenó a ocho personas suspender de manera inmediata la promoción y publicidad a residentes en el país de productos o servicios para la realización de operaciones propias del mercado de valores de la sociedad extranjera Omegapro, sin embargo, ella continuó promocionando esta sociedad en sus redes sociales, incumpliendo la orden de la entidad, como lo reveló la W Radio en noviembre del año pasado.

Le puede interesar: ¡Ojo! Suspenden negocio a personas que prometen alta rentabilidad con empresa ilegal

En su defensa, Pineda Amaya respondió que “es una contadora de historias y experiencias de vida, una líder inspiradora, sin que se me pueda catalogar, señalar o estar vinculada con alguna actividad de promoción, distribución y/o publicidad de entidad financieras del exterior”.

Y agregó: “mi relación con la marca a la que ustedes hacen referencia es de coach o líder transformadora de vidas y no, como ustedes lo han interpretado erróneamente, una promotora de ventas”.

Tras ello, remató diciendo que “el hecho de que yo haga alguna referenciación a Omegapro, que salga en videos y fotos con fondos de Omegapro y cuente mi historia de éxito y sea inspiradora, no implica que sea empleada o promotora de ventas. La marca OMP me han invitado a eventos y he participado como conferencista “speaker” y me he tomado fotos con personas de esta empresa, pero reitero, yo no promociono este producto y/o servicio, ni capto dinero del público, situación que ya pudo comprobar dicha entidad”.

No obstante, para la Superfinanciera incumplió la orden y por eso le imponen esta millonaria multa y, si en el transcurso de 10 días no cumple con el pago le pueden imponer multas sucesivas por el mismo valor.

Recordemos que Omegapro es una plataforma electrónica que se encuentra registrada en el extranjero; esto es, que no está constituida en Colombia, no cuenta con autorización ni vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.