Nunca entendí por qué el presidente no dialogaba: Juan Manuel Santos a Duque

Durante la presentación del capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad sobre afectaciones étnicas, el expresidente de la república Juan Manuel Santos respaldó el trabajo del ente transicional y señaló que “hicieron posible lo imposible” al recoger en sus libros lo ocurrido durante cerca de 60 años de conflicto armado.

En su discurso el exmandatario respaldó al nuevo gobierno de Gustavo Petro señalando que bajo su administración “la paz está viendo una nueva esperanza”, la cual, aseguró, le pedirán que avance y se consolide.

“Con este nuevo gobierno que toma posesión el próximo domingo la paz está viendo una nueva esperanza. Y esperamos y así se lo vamos a exigir, yo tenía entendido que aquí estaría la vicepresidenta (Francia Márquez) y le iba a decir directamente que todos le vamos a exigir que cumpla con esa promesa maravillosa que todos aplaudimos de tener como prioridad la implementación del Acuerdo de Paz” afirmó el expresidente.

Además, cuestionó duramente a los gobernantes que, según él, se niegan a dialogar y reconocer a sus adversarios. “Nunca entendí por qué gobernantes se niegan al diálogo y no entiendo todavía, por qué gobernantes no reconocer a sus adversarios, eso es una estupidez” fueron sus palabras.

Es más, en referencia directa al presidente de la república Iván Duque, el expresidente Santos criticó que: “nunca entendí cómo el presidente de la república no hablaba con los estudiantes, no hablaba con los dirigentes sindicales o no hablaba con los líderes por ejemplo de la Minga que vino a la Plaza de Bolívar desde el Cauca”. Según Santos se habría “ahorrado muchos problemas”.

En línea con lo anterior, el exmandatario afirmó que por ejemplo en los últimos cuatro años en el gobierno Duque, el capítulo étnico contenido en el Acuerdo de Paz “fue totalmente ignorado”.

Finalmente, el expresidente de la república señaló que el país debe seguir el ejemplo del papa Francisco y pedirle “a las iglesias católicas, evangélicas y al estado” que pidan perdón. Según Santos así se le devolverá la dignidad a “esas etnias que tanto han sufrido y tanto merecen” el pedido de perdón.