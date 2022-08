¿Qué pasó con el contrato para pavimentar las calles del municipio de la Paz, Cesar?

En noviembre de 2021, el alcalde del municipio de La Paz (Cesar), Martin Zuleta Mieles, quien suscribió un convenio por más de 5.800 millones de pesos con el “Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura el Desarrollo Integral y la Promoción Social Sierra Nevada”, este contrato tenía como fin la pavimentación en concreto de las calles y carreras de la cabecera urbana del municipio de La Paz, en el Cesar.

Llama poderosamente la atención que el alcalde Zuleta haya firmado este convenio a pesar de que una de las empresas del fondo mixto, la única con experiencia, estuviera inhabilitada por el escándalo del MinTIC, se trata de Intec de la Costa S.A.S., la misma empresa que falsificó la póliza de Centros Poblados, y es que cuando se firmó este contrato, Intec de la Costa ya estaba inhabilitada y sancionada.

Pero eso no es todo, La W conoció que este Fondo mixto está compuesto por 4 familiares de apellido Daza. Al parecer todo habría quedado en familia porque la mano derecha del alcalde Zuleta, la señora Tomasa Mendoza Mieles, es prima hermana del alcalde y ella sería quien habría estructurado todos estos convenios y contratos pues su esposo es Jony Rumbo Daza, quien es primo hermana de todos los que integran este Fondo Mixto.

Pero también hay otra irregularidad, y es que, aunque la ley dicta que en las juntas directivas de los fondos mixtos deben hacer parte los municipios y en este caso solo quedó la familia Daza

¿Qué pasó con el contrato para pavimentar las calles y carreras de la cabecera urbana del Municipio de La Paz?

Aunque el contrato debía ser terminado en el mes de diciembre de 2021, conocimos que ha sido suspendido en varias ocasiones y no han terminado la obra. En la última suspensión quedó estipulado que el proyecto terminará a mediados de septiembre.

Consultamos a Sebastián Cleves director del Fondo Mixto, quien aseguró que Intec de la Costa S.A.S tenía la intención de entrar como asociado del Fondo, pero tenía que aportar recursos para poder entrar el 30 de abril de 2021, al momento de realizar los aportes Intec no los hizo por lo que fue retirada de la constitución.

Al momento del convenio que fue en noviembre de 2021, Intec no estaba porque fue retirada en abril de 2021.

Adicionalmente, el alcalde Zuleta entregó un documento que asegura que “el Fondo mixto no es propiedad de la Alcaldía de La Paz, ni tampoco del alcalde municipal”, y que según el acta de Asamblea Extraordinaria 002 de fecha 30 de abril de 2021, por decisión unánime procedió a remover a la empresa Intec de la Costa debido a que esta no aportó el capital como asociado y por tanto, según los estatutos, pierde la calidad del mismo. Es por esto que no se materializa la asociación de la misma dejando de tener relación alguna con el fondo.”

“Se aclara que estas actas y decisiones, fueron anteriores en varios meses a los sucesos en los que resultó involucrada dicha empresa y que son de amplio conocimiento público, a lo que el Fondo Mixto no tiene nada que ver ni es responsable de las acusaciones de terceros”.

Ampliar

Ampliar