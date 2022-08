Policía del Atlántico responde al hallazgo de $1.000 millones de la Contraloría

La Contraloría General alertó sobre el contrato de compra de 5 drones que fueron entregados al Departamento de Policía del Atlántico hace un año y que a la fecha no se han utilizado.

El hallazgo de más de $1000 millones de pesos fue confirmado luego de una auditoría financiera realizada por la Contraloría delegada para la Defensa y la Seguridad al contrato de adquisición No. 202003287.

De acuerdo con el ente de control, el riesgo radica en que los drones pueden quedar obsoletos, teniendo en cuenta que fueron comprados en 2021.

Según el documento de adquisición, los drones se compraron con el objetivo de garantizar la seguridad y convivencia en la región, a través de los controles que se realizarían usando los equipos tecnológicos.

Sobre el tema, el departamento de Policía del Atlántico señaló que el sistema aéreo no tripulado no ha podido comenzar a operarse, debido a que se deben adquirir pólizas de seguros que a la fecha no se han conseguido, pese a la gestión con diferentes empresas.

Esto se debe a que no cubren la totalidad de las responsabilidades jurídicas para poner en marcha la funcionalidad de los equipos.

Adicionalmente, se conoció que tras el hallazgo se realizó una mesa de trabajo con Aviación Policial y actualmente se capacitan 5 operadores en drones para el sistema adquirido.