Santa Marta es la cuarta ciudad del país con menor tasa de desempleo, según el DANE

El DANE publicó recientemente el reporte del Mercado Laboral del trimestre móvil abril - junio de 2022, los resultados muestran una leve recuperación del empleo a nivel nacional con referencia al mismo período del año anterior.

De acuerdo con estas cifras, la tasa de desempleo en ese periodo en el Distrito fue de 11%, lo que representó una disminución de 4,4 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil abril-junio 2021 (15,4%).

Entre tanto, la tasa global de participación fue 61,3%, lo que significó un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2021 (57,2%). Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 54,6%, presentando un aumento de 6,2 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2021 (48,4, %).

Santa Marta es la cuarta ciudad del país, de las 23 ciudades de referencia, con menor tasa de desempleo, no obstante, no escapa de las dinámicas económicas, y la situación no deja de ser preocupante.

Sectores como el turístico, servicios, comercio y construcción, fueron las actividades más dinámicas y que generaron más puestos de trabajo.