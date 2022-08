Embajadora de Italia aún no sale de su cargo

Antes de culminar el gobierno del expresidente Iván Duque, por ley todos los funcionarios deben renunciar a sus cargos independientemente de la decisión del nuevo gobierno. Sin embargo, la embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez ,que llegó al cargo hace cuatro años de la mano de Duque, no presentó su renuncia a tiempo por lo que no ha sido aceptada y no se dejó a nadie en el cargo.

Fuentes confirman a W Radio que la funcionaria asegura que solo se va del cargo sí el mismo canciller, Álvaro Leyva, se lo pide.

Cabe recordar que Ramírez en el pasado ha tenido problemas con la misión diplomática, ya que han presentado quejas verbales por maltrato y acoso laboral. Ejemplo de ellos son las quejas de la ministra plenipotenciaria, Adriana Arias, que era segunda al mando y que fue trasladada a Atlanta, Estados Unidos.