No todo lo que les suena bien a los ciudadanos es conveniente: Bruce Mac Master

Desde Cartagena, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master se refirió a la propuesta de la nueva ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de revivir la jornada nocturna desde las 6 de la tarde y el pago las horas extras.

Mac Master indicó que el Gobierno debe revisar que no todo lo que les suena bien a la ciudadanía no siempre le sirve a la ciudadanía.

“Las horas extras hay que medirlas en términos del impacto que tienen sobre el empleo y sobre las personas. En un mercado laboral como el colombiano, donde el 50 % de las personas están en la informalidad, hay un incentivo para que, en la medida en que aumentan los costos, eventualmente la gente se vaya a la informalidad o los empleadores no contraten formalmente, lo cual es muy malo para los trabajadores porque no les dan pensiones, no aportan a la salud, no tienen cubrimiento de estabilidad laboral y eso es un problema para los trabajadores. Entonces, eso lo tienen que pensar bien, porque no todo lo que le suena bien a los ciudadanos no siempre es conveniente para los ciudadanos”, dijo.

El presidente de la ANDI detalló que cuando se bajó de 10 a 8 de la noche el inicio de la jornada nocturna “se producían 60 mil empleos menos. Pero eso era en ese momento, habría que ver en este momento porque el rango de 6 a 8 de la noche es un rango en el que el gobierno está mucho más activo, estás más activos los restaurantes, los hoteles, entonces eso hay que mirarlo con gran detalle”.

La Asociación Nacional de Industriales empezó este miércoles en Cartagena su Asamblea número 78 y el Séptimo Congreso Empresarial Colombiano, escenario del primer encuentro con el nuevo gobierno. Para este miércoles se tiene prevista la visita del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, las ministras del Trabajo, Gloria Ramírez y de Ambiente, Susana Mohamad.

El viernes, el presidente, Gustavo Petro, será el encargado de clausurar el evento en el Centro de Convenciones de la ciudad.