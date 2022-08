Piedad Córdoba fue hospitalizada nuevamente en clínica El Rosario de Medellín

La senadora Piedad Córdoba fue ingresada otra vez a la clínica El Rosario de Medellín luego de que sufriera una recaída en sus problemas de salud.

Según informó la clínica, Córdoba está en observación médica luego de llegar a través de la unidad de urgencias acompaña por su familia.

Hasta el momento no se conocen detalles de su estado de salud. No obstante, la clínica El Rosario aseguró que no harán pronunciamientos, por lo menos hasta este miércoles 10 de agosto.

El 7 de agosto la senadora había compartido un mensaje en medio de la posesión del presidente Gustavo Petro, en donde aseguraba estarse recuperando.

“Siento que he esperado este momento histórico toda mi vida, voy a trabajar en el Senado como si fuera mi primer año como congresista en 1991″, escribió.