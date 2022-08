Seis días sin agua completan los habitantes de Ciénaga, Magdalena

Los cienagueros completan casi una semana sin el preciado líquido luego de las afectaciones que ha dejado la ola invernal que alteró el sistema de bombeo; sin embargo, la comunidad asegura desconocer los planes de emergencia implementados por la empresa de servicios públicos, para evitar un desabastecimiento.

“No entendemos porque no se han activado los planes de contingencia, no sabemos si se activaron, si funcionaron o no, por qué hasta el momento la empresa prestadora del servicio solo emitió un comunicado, explicando las causas de la calamidad, pero, no han indicado a la población ni a las autoridades que se está haciendo para aliviar la calamidad”, manifestó el personero municipal de Ciénaga, Jairo Pacheco.

En los próximos días la personería convocó una audiencia pública a la Concesión Operadores de la Sierra junto con la Administración Municipal para que le den las explicaciones a la comunidad, sobre las fallas en el servicio.