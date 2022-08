Gobierno confirma que MinTIC no se posesionará este 11 de agosto

Colombia

En diálogo con La W, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Mauricio Lizcano, aseguró que la designada ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Mery Janneth Gutiérrez, no se posesionará hoy, jueves 11 de agosto, como estaba previsto.

Cabe recordar que el pasado martes 9 de agosto, Lizcano había anunciado que los ministros elegidos por el presidente Gustavo Petro que aún faltaban por posesionarse lo harían este jueves.

“Ella no se va a posesionar hoy. Cuándo se posesione o cómo lo haga, es una decisión del presidente. El resorte de los ministros es decisión suya y él está evaluando y estudiando todas sus decisiones. A mí no me corresponde usurpar sus decisiones”, aseguró Lizcano en entrevista con este medio.

A pesar de que Lizcano se reservó los motivos, la decisión podría haberse tomado por los conflictos de intereses que tiene Gutiérrez al tener una demanda contra el Estado.

Lizcano aclaró que, para no desatar suspicacias, tampoco se posesionarán MinJusticia y MinCiencia.

Hasta el momento, se sabía que el único ministro que no se posesionaría sería el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien pidió una semana adicional antes de asumir el cargo mientras soluciona algunos asuntos académicos.

Además, tampoco se posesionará el ministro de Ciencia porque el presidente aún no ha designado a nadie en esta importante cartera.