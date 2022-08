Mundial de Qatar 2022 empezará antes: 20 de noviembre

La FIFA aprobó “por unanimidad” el adelantamiento de un día del partido inaugural del Mundial 2022 en Qatar, anunció la instancia este jueves en un comunicado. “El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido hoy por unanimidad adelantar un día el partido y la ceremonia inaugural, que tendrán lugar en el Estadio Al Bait”, indicó el organismo.

Como consecuencia, el partido entre el país anfitrión y Ecuador, inicialmente programado el 21 de noviembre, se disputará así el 20 de noviembre a las 19h horas locales (11:00 a.m. en Colombia), mientras que el Senegal-Holanda, inicialmente previsto a las 13h00 horas locales (5:00 a.m. en Xolombia) del 21 de noviembre, fue desplazado a las 19h00 del mismo día (11:00 a.m. en Colombia).

Esta decisión entronca con una tradición reciente según la cual el primer partido de cada Mundial es disputado por el país anfitrión, como fue el caso en el Rusia-Arabia Saudita en la edición 2018.

La decisión fue tomada “después de valorar los aspectos operativos y la repercusión que tendría en el torneo, así como tras consultarlo con los principales grupos de interés y el país anfitrión, que han estado de acuerdo”, explicó la FIFA.

“Los titulares de entradas recibirán un correo electrónico en el que se les informará sobre aquellos partidos que han sufrido cambios. Las localidades seguirán siendo válidas para las nuevas fechas y horario”, añadió.

Lea también: Balón del Mundial de Qatar tendrá conexión al VAR y más tecnología

La instancia del fútbol mundial precisó por último que el periodo de cesión de los futbolistas permanecerá sin cambios, manteniéndose su inicio en el 14 de noviembre de 2022.

El partido inaugural está previsto en el estadio Al-Bayt, en Jor, con una capacidad para 60.000 personas, y es uno de los siete nuevos recintos construidos especialmente para el torneo.