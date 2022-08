Fiscalía puso en evidencia a matadero clandestino de cerdos

Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) logró la judicialización de cuatro personas que, al parecer, operaban un matadero clandestino de cerdos que no cumplía con las condiciones de salubridad ni reunía los requisitos básicos de cuidado de los porcinos.

En diligencia de registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía y realizada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble de Cartago (Valle del Cauca), se constató que los cerdos eran sometidos a situaciones adversas y de estrés durante varios días. Posteriormente, eran sacrificados mediante métodos artesanales y en lugares no aptos para esta actividad.

El material de prueba da cuenta de que la carne obtenida en este matadero no sería apta para el consumo humano. Al parecer, no cumplía los requerimientos sanitarios exigidos para cualquier alimento, su traslado y comercialización se hacía sin conservar la cadena de frío, y no tenía autorización de las autoridades de salud o registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

De otra parte, las entidades ambientales de Cartago y del departamento emitieron concepto desfavorable, en el entendido de que detectaron vertimientos indebidos, y manejo inadecuado de los residuos y lixiviados provenientes del sacrificio.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro presuntos responsables de la actividad ilegal los delitos de: maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos. Los procesados son: José Alexander Ocampo Ruiz, Rubén Darío Zuleta Bermúdez, Marco Antonio Bedoya Sánchez y Oswaldo Rendón Pedraza.