La ACP considera poco viable que Colombia deje de buscar gas en el gobierno Petro

En entrevista con W Radio, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, se pronunció frente a las recientes declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que aseguró que durante el gobierno Petro no se firmarán más contratos para exploración y explotación de gas natural.

Según Lloreda, aunque las declaraciones se habrían dado de buena fe, no es coherente que Colombia deje de buscar un energético que es usado por más de 11 millones de ciudadanos en tareas básicas como cocinar, añadiendo que de ponerse en marcha la medida, esto podría poner en riesgo la autosuficiencia energética de Colombia ya que dentro de unos años el país pasaría a depender de las importaciones de gas que se hagan.

El líder gremial añadió “la lección principal de la crisis energética de Europa, es que si un país puede ser autosuficiente en materia energética y esto incluye por supuesto el petróleo y el gas pues debe procurar serlo, por eso la simple idea de no explorar más, de perder la autosuficiencia en gas en 4 o 5 años y reemplazar ese gas durante décadas venezolano pues no tiene ningún sentido, además porque hay una premisa ambiental que es equivocada, que es una falacia, que es que el gas producido en casa es un gas con mayor impacto ambiental que el gas importado, eso no tendría ningún sentido”.

Seguido a esto, la ACP resaltó que las reservas probadas de gas del país son muy limitadas y que, aunque hay muy prospectos en proyectos, estos se deben desarrollar, por lo que sugiere que se debe seguir haciendo exploración y explotación de gas, añadiendo que dicha explotación hasta el momento está planteada en técnicas convencionales muy alejadas de ser fracking.

El presidente de los petroleros, Francisco Lloreda, también se pronunció sobre la preocupación que tiene el sector ante la reforma tributaria que está planteando el Gobierno Petro y que desde los primeros análisis que hacen pondría en riesgo la viabilidad de proyectos de exploración y producción e inversión privada.

Lloreda ante el escenario dijo “lo que está planteando la reforma tributaria en el caso del sector minero energético pues la verdad es que raya con lo absurdo, en el caso de la industria del petróleo y gas pues incrementaría más o menos de un 65 hasta un 80% la carga fiscal cuando en los países de la región esa carga fiscal está en torno del 50%, entonces automáticamente haría de Colombia un país muy poco competitivo para la inversión extranjera”.

La ACP confirmo en W Radio que en los siguientes días habrá una reunión con el Ministerio de Hacienda para poder exponer las incertidumbres que tiene el sector frente al proyecto de reforma y llegar a un balance, teniendo en cuenta que los petroleros están de acuerdo en que deben hacer más aportes para ayudar a los más necesitados pero que esto no puede ser sacrificando a uno de los sectores que más aporta a la economía nacional.