Alerta de Superfinanciera porque colombianos se están endeudando mucho

El superintendente Financiero Jorge Castaño alertó por el endeudamiento de los colombianos, pues ahora los créditos los están sacando a plazos de 8 y más años; también están observando que los bancos están aumentando los cupos en las tarjetas de crédito y que le están prestando a personas que no tienen capacidad de pago y a los tres meses están en mora.

“Les desembolsan el crédito y al trimestre ya están en mora”, apuntó.

Y es que, pese a que las tasas de interés están subiendo, los colombianos se están endeudando y los bancos están aumentando los cupos de las tarjetas. Normalmente los créditos crecen entre 8% o 9% y en este momento están creciendo un 22% y esto preocupa debido a que a los tres meses ya no tienen cómo pagar.

De hecho, antes de la pandemia había 62 billones de pesos en cupo y hoy es de 96 billones de pesos el cupo.

“La cartera está creciendo, evalúen bien el costo de ese crédito, hoy las tasas de interés están subiendo, los plazos son más largos, pero son deudas que resultan ser más costoso y requiere más esfuerzo para pagar esas mismas obligaciones”, sugirió el superintendente.

Debido a esto, Castaño aseguró que buscan “prevenir que puedan llegar a materializar en el futuro siniestros de impago de cartera”.

Pide a bancos revisar los cupos de tarjetas de crédito a las personas

Ante ello, Castaño señaló que van a utilizar una herramienta en la que los cupos no utilizados de tarjeta de crédito empiecen a consumir capital y provisiones a la empresa. Es decir, “cuando tengo una tarjeta de crédito hay una parte que uso y otra que no. La parte que utilizo es un crédito que nace con una provisión (gasto), la parte que no utilizo no le cuesta nada al banco ni al deudor. Lo que estamos pensando es que se asinceren esos cupos en función de la nueva capacidad de pago del deudor”.