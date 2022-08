Exempleados narran cómo ingresaron y renunciaron a Construcol SAS en Duitama

En diálogo con W Radio, Juan Carlos González, que fue trabajador de Construcol SAS, explicó como ingreso a la sociedad que intervino la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), y por qué terminó laborando en la parte de proyectos especiales.

“Yo inicié Autocol, ahí me nombraron gerente en esa compañía que se dedica a la compra y venta de automóviles; pasado un mes el concejal Pablo Santiago Berdugo me degrada el puesto, y el sueldo no era muy bueno; entonces yo veo que los asesores de Construcol SAS se ganaban entre $9 millones y $11 millones mensuales, dije para mí: qué bueno sería a trabajar en Construcol SAS, y le solicité a Pablo que me dejara trabajar en Construcol SAS en donde fue ubicado en proyectos especiales”, dice González.

Agrega González: “Le pregunté que cómo los asesores hacían para ganarse toda esa plata y dijo que era trayendo gente para inversión; yo empecé a traer gente para inversión y cuando me di cuenta de los contratos que se estaban haciendo, que eran numerosos, en donde se empeñaba un apartamento varias veces a varias personas, pues decido salirme y crear una empresa deconstrucción completamente legal”.

González continúa su relato: “Empiezo a decirle a Pablo: ayúdeme con los clientes para que le devuelvan la plata porque yo veo que eso es algo fraudulento, algo similar a las pirámides. Me di cuenta que realmente estaba sucediendo. Después tuve un altercado con el concejal porque yo ingreso un señor con $80 millones le vendo una camioneta que está defectuosa y le solicito al señor Pablo que por favor le devuelva la plata porque el señor quedó muy mal con el negocio, a lo que él me trata mal y ahí terminamos la relación laboral”.

Le puede interesar: Denuncia afloramientos de hidrocarburos en fuentes hídricas de San Luis de Gaceno

Por su parte, Mauricio Álvarez, que se desempeñó como director comercial de Construcol SAS, dice que como empleado de esa empresa suponía que los contratos eran para invertir en obras y proyectos reales en su momento.

“De un tiempo para acá se pagaba rentabilidad, mensualidades a los clientes del canon de arrendamiento, pero empezaron a presentarse irregularidades y por lo mismo el 31 de diciembre 2021 tomé la decisión voluntaria e irrevocable renunciar a mi cargo por todas esas cosas y lo hice por salud”, explicó.

W Radio ha insistido en varias oportunidades una entrevista al concejal y representante de Construcol SAS Pablo Santiago Berdugo quien dijo va presentar recurso de reposición a la SFC y por ahora no se va a pronunciar en medios de comunicación.

Santiago Berdugo ha desarrollado reuniones en una de sus oficinas de Duitama donde explica la situación a los inversionistas.