Impuesto a dividendos: presidente de la BVC cree que es propuesta es “desafortunada”

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, se refirió al incremento al impuesto a los dividendos que plantea la reforma tributaria y aseguró que cree que de la manera como está la propuesta hoy, “es desafortunada, es que son impuestos en cascada, que creo que no es algo conveniente”.

“Nosotros siempre hemos planteado que el tema no es si se gravan o no se gravan los dividendos, sino la renta completa al inversionista final. Puedes gravar más por el lado de dividendos y menos por el lado de la empresa, o más por el lado de la empresa y menos por el lado de los dividendos; lo que no se puede es hacer es las dos cosas, que es un poco lo que está sucediendo con la propuesta actual. Es una escogencia que tenemos que hacer como país sobre cómo queremos gravar las rentas empresariales, si en cabeza de las personas o en cabeza de las empresas”, resaltó Córdoba.

Recordemos que la reforma propone que para los extranjeros los dividendos subirán desde 10 % a 20 %, mientras que para los inversionistas y accionistas colombianos pasarán desde el 10 % a la tasa marginal específica de cada persona (máxima de 39 %).

La retención sobre los dividendos será del 20 %, la cual será descontable del impuesto de renta para las personas naturales.