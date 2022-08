La JEP fue omisiva: Darío Acevedo pide tumbar sanción en su contra

El exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) Darío Acevedo solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocar la decisión en la que decretó desacato y además pidieron que la Fiscalía y otros entes de control lo investigaran por cuenta de la polémica en torno a la colección “Voces para transformar a Colombia” (señalada por víctimas de alteraciones unilaterales bajo la dirección de Acevedo).

En el documento conocido por La W y revelado por fuentes en la JEP, el exdirector del Centro Memoria argumentó que los magistrados fueron omisivos y extendieron las atribuciones de la medida cautelar decretada sobre la colección, con el único fin de sancionarlo.

“El Auto que declara el desacato, así como el auto que define su apertura, modifican la orden cautelar contemplada en la parte resolutiva del Auto AT 058 de 2020, ampliándola, con el único objetivo de sancionarme ante una conducta que no solo no realicé, sino que, además, no pude haber realizado puesto que, originalmente, esa nunca fue la medida cautelar”, señala el escrito conocido por W Radio.

Además, el exdirector de esa entidad de memoria manifestó que la JEP omitió los argumentos presentados por su dirección y presumió mala fe por parte del funcionario, cuando a su juicio, la constitución política señala que las actuaciones de los funcionarios públicos deben presumirse de buena fe.

Por otra parte, Darío Acevedo también controvirtió la conclusión de la JEP en referencia a que se vulneraron las medidas cautelares ordenando mantener sin modificaciones la colección “Voces para Transformar a Colombia”. Para el exdirector esa pieza cultural se mantuvo sin alteraciones y el documento llamado “Caracterización del Plan y Guion Museológico” del Museo de Memoria no es el guion del museo, como afirma, la JEP erradamente sentenció.

El exdirector del Centro Memoria reiteró, que solamente es un documento con líneas conceptuales relacionadas con la misionalidad y el cumplimiento de deberes en el Museo, más no algún supuesto eje del guion del Museo de Memoria.

“Es un texto que trata de plantear la filosofía subyacente a la estructuración de guiones y de la política museológica. Mi planteamiento sobre guion del Museo parte del reconocimiento de la gran complejidad, diversidad y cantidad de víctimas (...) y que por ello es recomendable la realización de exposiciones temáticas, cada una de las cuales debe contar con un guion museológico, uno científico, una curaduría y un ensamble museográfico”, respondió Acevedo.

Adicionalmente, el exdirector Acevedo reseñó que dentro de las pruebas que presentó la jurisdicción para sancionarlo se halla un correo dirigido al exdirector del Museo, Rafael Tamayo. Según Darío Acevedo, ese correo fue usado fuera de contexto, y además era previo a la medida cautelar impuesta, asunto que a su juicio no fue tenido en cuenta por la jurisdicción, aunque lo aclaró en audiencia.