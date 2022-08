JEP ordena arrestar al alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez tras incumplir órdenes

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto por dos días del alcalde de Cúcuta, Norte de Santander, Jairo Yáñez, y les impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos, tras concluir que incurrió en desacato al incumplir la orden de entregar un plan de adecuación del Cementerio Central de Cúcuta para proteger los cuerpos de personas no identificadas (que podrían ser desaparecidos).

De acuerdo con la determinación de los magistrados, el alcalde entregó (a destiempo) un documento que ni siquiera era lo que le habían ordenado, y en el que se buscaba “rescatar” el cementerio y su valor patrimonial, pero sin resolver de fondo cómo se iban a reubicar y/o proteger los cadáveres sin identificación que era la orden que tenía que cumplir.

Incluso, indicaron que ni siquiera se evidenciaba la asignación efectiva de recursos para la eventual obra y mucho menos en el documento se describía alguna zona para el cuidado de esos restos. Así las cosas, para la Sección el alcalde incumplió sus obligaciones de forma flagrante y sin explicación válida.

“...las razones expuestas no ponen en evidencia situaciones graves, motivos de fuerza mayor o justificaciones válidas, que impidieran cumplir integralmente la medida cautelar impuesta por esta Sección. Lo anterior con el agravante que los estudios de prefactibilidad se proyectan con fines de patrimonio cultural y ornato, más no al propósito específico de la medida cautelar con relación a los cuerpos no identificados y no reconocidos” señala la decisión de los magistrados.

Además, los jueces sancionaron con un día de arresto y multa de un salario mínimo al administrador del Cementerio, José Vicente Leal, argumentando similares razones debido a que la orden de entrega del plan de adecuación también lo comprometía. Es más, los jueces manifestaron extrañeza en que el funcionario no pusiese sus conocimientos sobre las zonas con cuerpos no identificados para ser incluidos en dicho plan.

“...en su calidad de administrador del cementerio, actuó con culpa grave, pues obró de manera negligente. Nótese cómo en su calidad de administrador del Cementerio debe conocer las áreas destinadas a la inhumación de cuerpos no identificados, así como el estado de estas, de allí que dicho conocimiento lo llevaría a indicar cuáles eran los requerimientos para estas y con fundamento en ello calcular un presupuesto con destino a un área específica” indicaron los magistrados.

Adicionalmente, la Sección aunque no sancionó con una multa o un arresto al gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano, el funcionario sí recibió un fuerte regaño por parte de la JEP, porque aunque indicaron que efectivamente no tiene mando jerárquico sobre el alcalde y la administración del cementerio en ese asunto, sí es un garante que debe vigilar por el cumplimiento de las órdenes judiciales.