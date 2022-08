“Me desvalijaron mi cocinita”: el relato de un robo en el Centro de Cartagena

María Cecilia Restrepo es cocinera. Tiene más de una década dedicada a fusionar la cocina árabe con las suculentas preparaciones del Caribe colombiano. En Instagram aparece como ‘Ajá Chechi’ y en esa red social postea sus platos cada semana para recibir los pedidos y hacerlos llegar a sus comensales.

El escenario de sus creaciones culinarias es el Centro Histórico de Cartagena, otrora uno de los espacios más seguros del Caribe, pero desde hace un par de años está tomado por la delincuencia que golpea su imagen con atracos a mano armada y riñas recurrentes.

Chechi es una de las víctimas más recientes de esta escalada de inseguridad en la zona más visitada de la capital turística de Colombia. El domingo 13 de agosto los delincuentes entraron en tres momentos a su cocina, en una de las callejuelas del Centro, y se llevaron todos sus utensilios.

“Yo tengo una cocina oculta en la ciudad amurallada, para hacer producción, para hacer mis cositas y llevarlas al lugar donde tenga los eventos y eso. Rompieron las guardas y se metieron y me robaron todo. (…) Se llevaron el horno, la air fryer, las licuadoras, los cuchillos, las vajillas. Se llevaron una vajilla de mi abuela que había heredado mi mamá y me la había prestado. Mejor dicho, me desvalijaron mi cocinita”, cuenta abrazada a su madre, su gran apoyo en este emprendimiento.

El relato lo dejó en su cuenta en Instagram, donde reveló que los delincuentes habían desconectado las neveras que, junto a una mesa rústica de madera y “las cosas de plástico” fueron lo único que dejaron, al parecer, para volver con un vehículo y cargarlas.

“Lo que creemos es que iban a hacer lo mismo que en otra calle del Centro, que parquearon un camión afuera y montaron todo y dejaron el lugar sin nada”, dijo Chechi. Esta parte de su relato evidencia que son reiterados los robos en el corralito de piedra y que la situación se les ha salido de las manos a las autoridades.

La denuncia ya fue instaurada en la Fiscalía y la Policía también está al tanto. De hecho, hay una imagen de uno de los delincuentes, quien sale del lugar en la bicicleta de la mamá de María Cecilia.

“A mí no me gusta usar mis redes sociales para contar pesares, pero es muy triste que digan que supuestamente el Centro de Cartagena es el más seguro, cuando últimamente es el más inseguro. Están robándole a la gente, hasta con pistolas de balín que parecen de verdad, relojes, pulseras. Los turistas que vengan acá cuídense, porque la situación está complicada. Aquí están robándole a todo el mundo hasta con burundanga”, advierte.

Hasta ahora las autoridades de la capital de Bolívar no se han pronunciado sobre este hecho, ni se reportan capturas.