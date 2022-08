Inteligencia artificial: seguridad en la Banca

Según el Artificial Intelligence and Democratic Values Index, elaborado por el Center for AI and Digital Policy en Washington, Colombia ocupa el lugar 17 en el mundo en el uso responsable de la IA entre 50 países, esto debido a que el país tiene avances, no solo con el Conpes de Transformación Digital, sino que además, está implementando políticas como la regulación en Infraestructura de Datos y en seguridad digital.

Justamente con el objetivo de potenciar el uso de inteligencia artificial (IA) y cerrar las brechas existentes, el Grupo Prisa Media desarrolló con el Banco de Bogotá y Huawei Colombia, el proyecto ‘Inteligencia Artificial Colombia’, una iniciativa que busca generar una conversación sobre las oportunidades que Colombia tiene en la era digital y el impacto de la IA en la sociedad.

En diálogo con la W Radio, Alejandro Esguerra, director de Transformación Digital del Banco de Bogotá reveló como la banca ha hecho uso de la inteligencia artificial para mejorar todos sus procesos internos y la experiencia de los clientes especialmente en el tema de seguridad.

Entre los proyectos que ha liderado la entidad se encuentran el reconocimiento facial, la generación de ofertas según preferencias de consumo y el fortalecimiento de herramientas de ciberseguridad y mitigación del fraude.

Para enfrentar los fraudes bancarios y evitar la suplantación, el Banco de Bogotá ha fortalecido el reconocimiento facial en los últimos años; incluso las cifras revelan que se han analizado más de 600 mil rostros con inteligencia artificial asociado a los procesos bancarios de los clientes con una tasa altísima de seguridad y es que, en muchas ocasiones, la verificación a traves de huellas no ha sido tan efectiva como cuando se realiza con inteligencia artificial.