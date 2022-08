Embotellamiento seguirá hasta que tengamos infraestructura: sec. Movilidad de Bogotá

Bogotá

En diálogo con W Radio, el secretario de movilidad de Bogotá, Felipe Ramírez, explicó cuál es la situación de la ciudad en materia de movilidad, esto ante el caos y embotellamiento que se vive en varias vías.

El funcionario insistió en que uno de los motivos son las obras que adelanta el Distrito en varios puntos de la capital. Sin embargo, reconoció que hay un atraso en infraestructura que genera el caos que se vive.

“Estamos trabajando con los agentes en la ciudad para ayudar a mitigar la problemática de tráfico que podamos tener. ¿Por qué está sucediendo esto? Tenemos un atraso de infraestructura en la ciudad muy importante, los bogotanos no hemos visto ninguna obra. Hoy, por primera vez, empezamos a ver obras de gran magnitud, esto genera dificultad en términos de la cantidad de vehículos que se están moviendo en las calles y los desvíos que tenemos que hacer, estamos trabajando con la ciudadanía que nos ayuden a evitar parquear en vía”, mencionó.

“Desde hace dos semanas incrementamos los operativos de pico y placa con el fin de ayudar que a esta situación que está siendo generada por distintas variables sea mitigada por el respeto a la normatividad. El embotellamiento seguirá existiendo hasta que tengamos la infraestructura que necesitamos, además de que hagamos la transformación más necesaria y movernos de manera sostenible. Hay que cambiar ese modo de pensar, es necesario que movernos de manera sostenible es un compromiso”, mencionó.

Por eso, agregó: “Yo coincido en parte en lo que sé observa en la ciudad, es que yo no he dicho que no es así, pongo que el ejercicio debe tener una transición, pero no podemos pretender que sigamos ocupando las vías y pensar que la solución es la construcción es de más vías, estamos construyendo infraestructura necesaria, tener el transporte público necesario, tenemos que poner de nuestra parte, hay que hacer el esfuerzo, cerca del 80% de personas que van en hora pico, van solas en su vehículo. Yo no estoy desconociendo la situación, tenemos una situación complicada”.

Pico y placa solidario

El secretario Ramírez, explicó que se evalúa esta medida que fue adoptada por el distrito, pero que ha generado que algunos conductores evadan la norma.

“La medida se debe evaluar con el programa completo, está el pico y placa solidario y el carro compartido que busca reconocer que cuando compartimos nuestro vehículo lo hacemos de mejor forma, que error hemos identificado y sobre el cual estamos trabajando: lo que hemos identificado es que algunas personas están evadiendo, la semana pasada impusimos cerca de 208 multas por el mal uso del carro compartido”, dijo.

“Es necesario revisarla y por eso los operativos, en efecto estamos haciendo ejercicios para identificar qué problemática puede estar dándose, allí habrá restricciones adicionales al respecto, se están tomando las medidas (…) hemos mejorado la tecnología y podemos acceder a modelos predictivos, cada vez vamos acercándonos más, vamos a tener información en tiempo real”, agregó.